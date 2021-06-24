Англия

Чешский хавбек не впечатлил лондонский клуб на чемпионате Европы.

Ранее на Football.ua сообщалось, что Вест Хэм готовит 5-летний контракт для хавбека Спартака Алекса Крала.

Сегодня же The Athletic сообщает, что чех разочаровал "молотобойцев" своей игрок на Евро-2020.

По информации источника, ввиду этого, лондонский клуб планирует переключиться на других игроков этой позиции.

В минувшем сезоне Крал провел за за Спартак 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко не захотел продлевать контракт с Вест Хэмом.