Англия

Еще один украинец может стать игроком лондонского клуба.

Нападающий Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов Вест Хэма.

По информации источника, "молотобойцы" рассматривают возможность подписания украинца на замену Себастьяну Аллеру, который еще зимой ушел в Аякс.

Ранее сообщалось, что Гент намерен выручить за Яремчука больше 15 миллионов евро. Отмечается, что данная сумма по карману лондонскому клубу.

В минувшем сезоне Яремчук забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 43 матчах за Гент.

Transfermarkt оценил Яремчука в 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в сферу интересов Арсенала.

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