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Украинский форвард может переехать в АПЛ.

Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован лондонский Арсенал, который готов выложить за украинского футболиста около 20-25 миллионов евро.

Именно такая сумма устроит руководство бельгийского клуба, которое уже начало искать замену украинцу и отмечается, что одним из кандидатов на замену является форвард Фенербахче Мбвана Саматта.

Ранее сообщалось, что Яремчук находится в списке интересов таких клубов, как Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.



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