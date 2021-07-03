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Технический директор бельгийского клуба рассказал о ситуации с украинским форвардом.

Технический директор Гента Мишель Луважи рассказал о ситуации с возможным трансфером нападающего сборной Украины Романа Яремчука, которым интересуются несколько больших клубов из Европы.

"Мы очень довольны выступлениями Романа Яремчука на Евро, который уже забил два мяча. Роман пожинает плоды своего труда. Когда он приехал в Гент четыре года назад, то он не имел ничего общего с тем игроком, которым он является сегодня.

Он трудолюбив, профессионал и последние два года проводит на очень высоком уровне. Плюс, он открыт и приятен для общения, в то время как Безус более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом становится лучше, и я думаю, что у него есть потенциал, чтобы пойти очень высоко.

Я никогда не говорю конкретных трансферных суммах. Но мы действительно рассчитываем выручить большие деньги за Яремчука. 15 миллионов евро? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Все будет зависеть от рынка и страны.

То, что Украины встретится с Англией в субботу, действительно очень хорошо. Яремчук может проявить себя перед самым интересным английским рынком, который всегда ориентируется на крупные турниры", — приводит слова Луважи RTBF.

Ранее сообщалось, что Яремчук входит в список интересов несколько зарубежных клубов, в том числе Арсенала и Милана.