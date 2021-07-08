Защитник Болоньи может перебраться в АПЛ.
Такехиро Томиясу, getty images
08 июля 2021, 19:33
Тоттенхэм ищет усиление линии обороны на трансферном рынке и обратил свое внимание на Такехиро Томиясу из Болоньи.
Как сообщает издание Football Insider, лондонский клуб уже провел переговоры с японцем и согласовал условия личного контракта. Теперь остается договориться с Болоньей.
В минувшем сезоне Такехиро Томиясу принял участие в 31 матче на клубном уровне, в которых отметился двумя голами.
Напомним, что на футболиста также претендует Аталанта, которая готова предложить порядка 20 миллионов евро.