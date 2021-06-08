Италия

Клуб из Бергамо намерен усилить линию обороны.

Защитника Болоньи Такэхиро Томиясу может в ближайшее время перейти в Аталанту.

По информации в Twitter Николо Скиры, "бергамаски" готовы предложить футболисту пятилетний контракт.

Текущий контракт 22-летнего игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне японец принял участие в 31 матче Болоньи, в которых отметился 2 голами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.