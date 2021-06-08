Клуб из Бергамо намерен усилить линию обороны.
Такэхиро Томиясу, getty images
08 июня 2021, 08:56
Защитника Болоньи Такэхиро Томиясу может в ближайшее время перейти в Аталанту.
По информации в Twitter Николо Скиры, "бергамаски" готовы предложить футболисту пятилетний контракт.
Текущий контракт 22-летнего игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне японец принял участие в 31 матче Болоньи, в которых отметился 2 голами.
Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.