Италия

Японец может в ближайшее временя сменить клубную прописку.

Аталанта намерена приобрести центрбека Болоньи Такехиро Томиясу.

По информации источника, "бергамаски" предложили за японца 15 миллионов евро + 3 млн бонусов, однако получили отказ.

Аталанта планирует сделать повторное предложение, на этот раз в размере 20 млн, включая бонусы. Клуб считает, что этой суммы хватит, чтобы Болонья согласилась на продажу защитника.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо планирует подписать Томиясу до 2026 года.