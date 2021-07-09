Лондонцы по-прежнему нацелены на норвежского форварда.
Эрлинг Холанд, getty images
09 июля 2021, 01:53
Челси готов выложить солидную сумму для того, чтобы оформить трансфер Эрлинга Холанда в этом трансферное окно.
Как сообщает 90min, лондонский клуб готов выложить за норвежского нападающего порядка 150 миллионов фунтов.
Однако вряд ли Боруссия Д захочет отпускать еще одного лидера после ухода Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.
В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию Дортмунд 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.
Напомним, что сам норвежский нападающий хочет играть в Реале или в АПЛ.