Англия

Лондонцы по-прежнему нацелены на норвежского форварда.

Челси готов выложить солидную сумму для того, чтобы оформить трансфер Эрлинга Холанда в этом трансферное окно.

Как сообщает 90min, лондонский клуб готов выложить за норвежского нападающего порядка 150 миллионов фунтов.

Однако вряд ли Боруссия Д захочет отпускать еще одного лидера после ухода Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию Дортмунд 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что сам норвежский нападающий хочет играть в Реале или в АПЛ.