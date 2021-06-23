Германия

Мюнхенский клуб рассматривает норвежца как потенциальную замену для Роберта Левандовски.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски может покинуть состав мюнхенского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Bild Ронан Мерфи в своем твиттере.

По информации источника, в связи с возможным уходом польского форварда этим летом или следующем, Бавария начала всерьез рассматривать трансфер Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.

Действующий контракт 32-летнего форварда сборной Польши рассчитан до лета 2022 года и как отмечается, разговоров о продлении договора пока не было.

При этом еще одно немецкое издание Sport1 утверждает, что представители Баварии держат в секрете ситуацию вокруг возможного перехода норвежца, чтобы не разочаровать поляка.

Если такие слухи правдивы, то это будет удар для Челси и Реала, которые заинтересованы в услугах Холанда.

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