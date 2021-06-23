Германия

Футболист предпочёл бы переехать в Англию или Испанию.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который отлично провел минувший сезон за "шмелей", находится в центре внимания мировых СМИ.

Футболисты приписывают интерес со стороны многих топ-клубов, однако сам игрок, похоже, определился с вектором последующей карьеры.

Как сообщает Transfer News Live ссылаясь на Bild, футболист предпочел бы продолжить карьеру в мадридском Реале или в английской Премьер-лиге.

Интерес к норвежцу также проявляла мюнхенская Бавария, но футболист этот вариант исключает.

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