Англия

Нидерландский защитник приступил к занятиям на поле.

Вирджил Ван Дейк приступил к тренировкам после восстановления от тяжелой травмы, сообщает официальный твиттер-аккаунт Ливерпуля.

Нидерландский центрбек получил разрыв крестообразных связок в матче с Эвертоном (2:2) в середине октября и восстанавливался до сих пор.

Ван Дейк успешно перенес хирургическое вмешательство в Лондоне и выбыл вплоть до конца сезона, пропустив также чемпионат Европы.

В этом сезоне защитник успел провести восемь поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.

Напомним, что Ливерпуль готовит продление контрактов со своими лидерами, в числе которых находится и Ван Дейк.