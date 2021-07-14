Англия

Опытный валлийский голкипер близок к подписанию контракта с клубом АПЛ.

Бывший вратарь Кристал Пэлас Уэйн Хеннесси в ближайшее время станет игроком Бернли, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны близки к соглашению и вскоре 34-летний валлиец подпишет контракт с "бордовыми". Он достанется клубу бесплатно после завершения его контракт с Кристал Пэлас.

Хеннесси выступал за "стекольщиков" с января 2014 года. В минувшем сезоне он провел всего лишь один матч — игру Кубка английской лиги против Борнмута, в которой его команда уступила в серии послематчевых пенальти.

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