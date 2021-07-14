Англия

Лондонцы хотят усилить линию обороны.

Тоттенхэм ищет варианты усиления оборонительной линии в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, лондонский клуб возобновил интерес к защитнику Интера Милану Шкриниару.

Контракт словака с "нерадзурри" действителен до лета 2023 года. Примечательно, что новый спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи еще в 2020 году пытался переманить защитника в Ювентус.

Напомним, что ранее Милан Шкриниар выразил желание остаться в Интере и помочь команде защитить чемпионский титул в следующем сезоне.