Лондонцы хотят усилить линию обороны.
Милан Шкриниар, getty images
14 июля 2021, 18:20
Тоттенхэм ищет варианты усиления оборонительной линии в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, лондонский клуб возобновил интерес к защитнику Интера Милану Шкриниару.
Контракт словака с "нерадзурри" действителен до лета 2023 года. Примечательно, что новый спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи еще в 2020 году пытался переманить защитника в Ювентус.
Напомним, что ранее Милан Шкриниар выразил желание остаться в Интере и помочь команде защитить чемпионский титул в следующем сезоне.