Португальский специалист намерен приобрести словака.
Милан Шкриниар, getty images
03 апреля 2021, 13:59
Защитник Интера Милан Шкриниар попал в сферу интересов Тоттенхэма.
По информации Football Insider. клубы уже близки к сделке, которая может быть завершена в летнее трансферное окно.
Сообщается, что в услугах игрока заинтересован лично главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.
Ранее Football.ua рассказывал о ключевом полузащитнике лидера Серии А.
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