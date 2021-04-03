Англия

Португальский специалист намерен приобрести словака.

Защитник Интера Милан Шкриниар попал в сферу интересов Тоттенхэма.

По информации Football Insider. клубы уже близки к сделке, которая может быть завершена в летнее трансферное окно.

Сообщается, что в услугах игрока заинтересован лично главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

Ранее Football.ua рассказывал о ключевом полузащитнике лидера Серии А.

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