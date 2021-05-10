Италия

Защитник Интера рассказал о своих ближайших планах.

Милан Шкриниар не намерен нынешним летом менять команду, несмотря на интерес со стороны других клубов.

"Без различных трансферных слухов не обойтись, – сказал защитник Интера в интервью словацкому изданию Sport Aktuality. – В последнее время я ничего не слышал о предметном интересе к моей персоне поэтому не вижу смысла что-то комментировать".

"Прошлым летом я решил не покидать Интер, ничего не изменилось и сейчас. Мы стали чемпионами, наслаждаемся моментом и намерены удержать "скудетто" в следующем сезоне. И я хочу быть частью этого процесса. Но прежде надо будет как следует подготовиться к чемпионату Европы».

Нынешнее соглашение лучшего футболиста Словакии с Интером действует до 30 июня 2023 года, но "змеи" готовы предложить ему и его товарищу по обороне Стефану де Врею новые контракты.

Шкриниар, которым интересовались Манчестер Сити, Ливерпуль и Тоттенхэм, провел 39 матчей (2 гола) за национальную сборную Словакии и выступал за Жилину (95 матчей во всех турнирах, 15 голов), Злате Моравце (7, 0), Сампдорию (38, 0) и Интер (165, 7).