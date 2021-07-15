Англия

Итальянский полузащитник заинтересовал английские клубы.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль остались под впечатлением от выступления Николо Бареллы на чемпионате Европы.

Как сообщает журналист Марко Контерио, "красные дьяволы" и мерсисайдцы готовы выложить за итальянского полузащитника порядка 70 миллионов евро.

Источник сомневается, что "нерадзурри" отпустят Николо Бареллу, который рассматривается как будущий капитан клуба после потенциального ухода Хандановича.

Итальянский полузащитник провел 36 поединков в прошлом сезоне Серии А, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что Николо Барелла стал лучшим полузащитником Серии А в прошлом сезоне.