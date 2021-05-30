Италия

Итальянский хавбек продолжит защищать цвета "нерадзурри".

Полузащитник Интера Николо Барелла в ближайшее время оформит новый контракт с миланским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "нерадзурри" намерено предложить 24-летнему итальянцу соглашение до 2025 года с окладом в 4,5 миллиона евро в год. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Барелла провел 46 поединков за Интер, в которых забил 3 гола и отдал 13 ассистов.

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