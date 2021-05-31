Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды лучшим футболистам.

Так, титул лучшего полузащитника сезона получил игрок Интера Николо Барелла, сообщает официальный сайт Серии А.

Итальянский полузащитник провел 36 поединков в этом сезоне, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что лучшим голкипером минувшего розыгрыша чемпионата Италии стал Джанлуиджи Доннарумма.