Английская Премьер-лига представила новый официальный мяч чемпионата для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Новый мяч был создан компанией Nike, а новый сезон английского чемпионата стартует 13 августа.

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