Англия 15 июля 2021, 21:56 Представлен новый официальный мяч АПЛ для сезона-2021/22 Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 13 августа. premierleague.com 15 июля 2021, 21:56 Английская Премьер-лига представила новый официальный мяч чемпионата для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ. Новый мяч был создан компанией Nike, а новый сезон английского чемпионата стартует 13 августа. Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте