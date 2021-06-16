АПЛ представила календарь для следующего сезона-2021/2022.
Александр Зинченко и Харри Кейн, Getty Images
16 июня 2021, 13:20
Английская Премьер-лига обнародовала календарь поединков на предстоящий сезон-2021/22.
Базовая дата для первого тура нового сезона назначена на 14 августа, а последнего — 22 мая.
Примечательно, что самый напряженный график матчей на старте сезона будет у действующих чемпионов — Манчестер Сити, в составе которого выступает универсал сборной Украины Александр Зинченко. В первых семи турах "горожане" сыграют против Тоттенхэма, Челси, Арсенала, Лестера и Ливерпуля. При этом, лишь матч с Арсеналом будет домашним.
Что касается еще одного украинца Андрея Ярмоленко и Вест Хэма, то "молотобойцы" в первом туре проведут гостевой матч против Ньюкасла.
Расписание первого тура АПЛ (14 августа):
Брентфорд – Арсенал
Бернли – Брайтон
Челси – Кристал Пэлас
Эвертон – Саутгемптон
Лестер – Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед – Лидс
Ньюкасл – Вест Хэм
Норвич – Ливерпуль
Тоттенхэм – Манчестер Сити
Уотфорд – Астон Вилла
Полный календарь АПЛ на сезон-2021/22 можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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