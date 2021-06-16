Англия

АПЛ представила календарь для следующего сезона-2021/2022.

Английская Премьер-лига обнародовала календарь поединков на предстоящий сезон-2021/22.

Базовая дата для первого тура нового сезона назначена на 14 августа, а последнего — 22 мая.

Примечательно, что самый напряженный график матчей на старте сезона будет у действующих чемпионов — Манчестер Сити, в составе которого выступает универсал сборной Украины Александр Зинченко. В первых семи турах "горожане" сыграют против Тоттенхэма, Челси, Арсенала, Лестера и Ливерпуля. При этом, лишь матч с Арсеналом будет домашним.

Что касается еще одного украинца Андрея Ярмоленко и Вест Хэма, то "молотобойцы" в первом туре проведут гостевой матч против Ньюкасла.

Расписание первого тура АПЛ (14 августа):

Брентфорд – Арсенал

Бернли – Брайтон

Челси – Кристал Пэлас

Эвертон – Саутгемптон

Лестер – Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед – Лидс

Ньюкасл – Вест Хэм

Норвич – Ливерпуль

Тоттенхэм – Манчестер Сити

Уотфорд – Астон Вилла

Полный календарь АПЛ на сезон-2021/22 можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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