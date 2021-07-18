Немецкий вратарь проводит сборы с командой Юргена Клоппа.
Лорис Кариус. Фото Getty Images
18 июля 2021, 08:57
Немецкий вратарь Лорис Кариус вернулся в расположение Ливерпуля и поехал с командой на тренировочный сбор в Австрию, где команда Клоппа активно готовится к новому сезону.
Лорис в своем Instagram-аккаунте опубликовал пару снимков с тренировочного процесса мерсисайдцев.
"Предсезонная подготовка. День первый!", — подписав фотографии в форме Ливерпуля немецкий голкипер.
Напомним, контракт Кариуса с Ливерпулем действителен до 2022 года. Отметим, что в услугах вратаря заинтересован немецкий Штутгарт.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль близок к продлению контракта с Алиссоном Бекером до 2026 года.