Англия

Немецкий вратарь проводит сборы с командой Юргена Клоппа.

Немецкий вратарь Лорис Кариус вернулся в расположение Ливерпуля и поехал с командой на тренировочный сбор в Австрию, где команда Клоппа активно готовится к новому сезону.

Лорис в своем Instagram-аккаунте опубликовал пару снимков с тренировочного процесса мерсисайдцев.

"Предсезонная подготовка. День первый!", — подписав фотографии в форме Ливерпуля немецкий голкипер.

Напомним, контракт Кариуса с Ливерпулем действителен до 2022 года. Отметим, что в услугах вратаря заинтересован немецкий Штутгарт.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль близок к продлению контракта с Алиссоном Бекером до 2026 года.