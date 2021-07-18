Главный тренер манкунианцев прокомментировал положение англичанина.
Джесси Лингард, getty images
18 июля 2021, 22:36
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер ответил на вопрос о будущем Джесси Лингарда после победы своих подопечных над Дерби Каунти.
"Джесси Лингард хочет бороться за свое место. На данный момент он в моих планах", — заверил норвежский специалист.
Джесси Лингард в прошлом сезоне отыграл 19 поединков на клубном уровне за манкунианцев и Вест Хэм, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.
Напомним, что английский полузащитник привлек интерес других клубов — Реала, Пари Сен-Жермен и Интера.