Испания

Англичанин может перебраться в Ла Лигу.

Атлетико ищет варианты усиления линии полузащиты в это трансферное окно и обратил свое внимание на Джесси Лингарда.

Как сообщает издание 90min, в английском футболисте лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Джесси Лингард в прошлом сезоне отыграл 19 поединков на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.

Напомним, что английский полузащитник привлек интерес и других клубов — Реала, Пари Сен-Жермен и Интера.