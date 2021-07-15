Англичанин может перебраться в Ла Лигу.
Джесси Лингард, getty images
15 июля 2021, 18:59
Атлетико ищет варианты усиления линии полузащиты в это трансферное окно и обратил свое внимание на Джесси Лингарда.
Как сообщает издание 90min, в английском футболисте лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.
Джесси Лингард в прошлом сезоне отыграл 19 поединков на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.
Напомним, что английский полузащитник привлек интерес и других клубов — Реала, Пари Сен-Жермен и Интера.