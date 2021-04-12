Англия

Англичанин проводит потрясающий сезон.

Игра полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда, выступающего на правах аренды за Вест Хэм, привлекла внимание ведущих клубов Европы.

По информации в Twitter главного редактора ESPN Алекса Шоу, по-настоящему раскрывшимся в стане Вест Хэма хавбеком заинтересовались ПСЖ, Реал Мадрид и миланский Интер.

Внимание клубов к англичанину не удивительно, ведь в текущем сезоне Лингард забил за "молотобойцев" 8 голов в 9-ти матчах АПЛ. При этом, в двух предыдущих сезонах, играя за Манчестер Юнайтед, игрок сумел отличится лишь 5-ю голами в 49-ти матчах английского чемпионата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча 31-го тура АПЛ, в котором Лингард отметился дублем в ворота Лестера.