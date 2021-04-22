Украинский полузащитник и англичанин находятся в отличной форме.
Руслан Малиновский, getty images
22 апреля 2021, 20:44
Руслан Малиновский отметился очередным голом, поразив ворота Ромы после отличной передачи Госенса с фланга.
Благодаря этому украинский полузащитник записал на своей счет восьмое результативное действие начиная с марта.
Как сообщает Opta Paolo, Руслан Малиновский вместе с Джесси Лингардом возглавляет рейтинг игроков, которые поучаствовали в наибольшем количестве голов в ТОП-5 лиг Европы, начиная с прошлого месяца.
Отметим, что на счету полузащитника Аталанты три гола и пять результативных передач.
Матч Рома — Аталанта начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.