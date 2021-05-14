Нападающий Вест Хэма Джесси Лингард, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, признан лучшим футболистом апреля в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Англичанин в прошлом месяце забил четыре гола и отдал один ассист за "молотобойцев" в рамках высшего дивизиона Англии.

Нельзя не отметить, что взятие ворот в поединке против Вулверхэмптона в исполнении Лингарда стало лучшим в АПЛ в апреле. Таким образом, 28-летний англичанин забирает в свою копилку сразу две награды по итогам прошлого месяца.

Напомним, что лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиге стал наставник Ньюкасла Стив Брюс.

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