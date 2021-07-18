Французский защитник может перебраться в АПЛ.
Клеман Ленгле, getty images
18 июля 2021, 23:37
Клеман Ленгле очень близок к тому, чтобы в текущее летнее трансферное окно сменить клубную прописку.
Как сообщает издание AS, французский защитник входит в список интересов двух английских клубов — Вест Хэма и Эвертона.
Клеман Ленгле в прошлом сезоне отыграл 48 поединков на клубном уровне, в которых смог отличиться одним забитым голом.
Отметим, что в футболисте лично заинтересован новый главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.
Напомним, что Барселона хочет отправить Ленгле в другой клуб на правом арендного соглашения с правом выкупа.