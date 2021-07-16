Испания

Французский защитник намерен дальше выступать за каталонцев.

Трансферные слухи отправляют Клемана Ленгле в другие клубы, но французский защитник не хочет уходить из Барселоны.

Как сообщает ESPN, футболист хочет остаться в стане "сине-гранатовых" и бороться за свое место в составе.

Клеман Ленгле в прошлом сезоне отыграл 48 поединков на клубном уровне, в которых смог отметиться одним забитым голом.

Отметим, что в футболисте лично заинтересован новый главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.

Напомним, что покидать команду также не хочет датский нападающий Мартин Брайтвейт.