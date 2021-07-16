Французский защитник намерен дальше выступать за каталонцев.
Клеман Ленгле, getty images
16 июля 2021, 01:25
Трансферные слухи отправляют Клемана Ленгле в другие клубы, но французский защитник не хочет уходить из Барселоны.
Как сообщает ESPN, футболист хочет остаться в стане "сине-гранатовых" и бороться за свое место в составе.
Клеман Ленгле в прошлом сезоне отыграл 48 поединков на клубном уровне, в которых смог отметиться одним забитым голом.
Отметим, что в футболисте лично заинтересован новый главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.
Напомним, что покидать команду также не хочет датский нападающий Мартин Брайтвейт.