Нидерландский защитник привлек внимание чемпиона Германии.
Дензел Думфрис, getty images
19 июня 2021, 01:55
Бавария рассматривает возможность подписания Дензела Думфриса в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы осведомлены об опции выкупа в размере 15 миллионов евро, но не собираются торопиться.
Отметим, что на текущем розыгрыше чемпионата Европы Дензел Думфрис уже отметился двумя голами — в ворота Украины и Австрии.
В прошлом сезоне защитник провел 41 поединок, в котором отметился четырьмя голами и девять результативными передачами.
Напомним, что ранее нидерландским футболистом интересовался Милан, но итальянский клуб не смог договориться с ПСВ.