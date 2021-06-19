Германия

Нидерландский защитник привлек внимание чемпиона Германии.

Бавария рассматривает возможность подписания Дензела Думфриса в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы осведомлены об опции выкупа в размере 15 миллионов евро, но не собираются торопиться.

Отметим, что на текущем розыгрыше чемпионата Европы Дензел Думфрис уже отметился двумя голами — в ворота Украины и Австрии.

В прошлом сезоне защитник провел 41 поединок, в котором отметился четырьмя голами и девять результативными передачами.

Напомним, что ранее нидерландским футболистом интересовался Милан, но итальянский клуб не смог договориться с ПСВ.