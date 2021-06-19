Италия

Футболист впечатлил руководство клуба.

Миланский Интер в летнее трансферное окно постарается подписать защитника ПСВ Дензела Думфриса.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист впечатлил боссов клуба и стал трансферноей целью "нерадзурри".

Известно, что в случае уход Ашрафа Хакими, Интер сделает все возможное, чтобы оформить покупку фуллбека.

Также в шорт-листе клуба находится защитник Челси Давиде Дзаппакоста, который может войти в сделку по Хакими.

На текущем Евро-2020 Дензел Думфрис сумел в двух стартовых поединках забить два гола. В минувшем сезоне в составе ПСВ футболист в 30 играх отметился двумя голами и шестью ассистами.