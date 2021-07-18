Италия

"Нерадзурри" испытывают серьезные финансовые проблемы.

Интер рассматривает возможность подписания правого защитника ПСВ Дензела Думфриса.

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" не могут позволить себе оформить полноценный переход нидерландского защитника.

Из-за финансовых проблем Интер может сделать лишь предложение об аренде, что не устраивает ПСВ.

В прошлом сезоне защитник провел 41 поединок, в котором отметился четырьмя голами и девять результативными передачами.

Напомним, что ранее нидерландским футболистом интересовался Милан, но итальянский клуб не смог договориться с ПСВ.