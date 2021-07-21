"Ириски" интересуются нигерийским футболистом.
Самуэль Чуквезе, getty images
21 июля 2021, 19:59
Эвертон после прихода Рафаэля Бенитса активизировался на трансферном рынке и присматривается к многим игрокам.
Как сообщает The Athletic, Эвертон мониторит ситуацию вокруг вингера Вильярреала Самуэля Чуквезе.
В завершившемся сезоне на счету 22-летнего нигерийца оказалось 40 матчей, в которых он отличился пятью забитыми голами и восьмью голевыми передачами.
Контракт Самуля Чуквезе с "Желтой субмариной" действителен до лета 2023 года. У него есть клаусула в размере 71 миллиона фунтов.
Напомним, что нигерийский футболист вряд ли успеет восстановиться к началу нового сезона.