Испания

"Желтая субмарина" продолжает удерживать пятую строчку в испанском чемпионате.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал в гостях разгромил Леванте со счетом 5:1.

В составе команды Унаи Эмери, которая накануне пробилась в полуфинал Лиги Европы, оформленным дублем отметился Сэмюэль Чуквезе и Жерар Морено. Еще два мяча были записаны как автоголы в исполнении Серхио Постиго и Рубена Везу. У хозяев единственный гол забил Микаэль Мальса в середине первого тайма.

После 31 игры Вильярреал держится на пятом месте в турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 49 очков, а у Леванте 38 баллов и девятая строчка.

Леванте — Вильярреал 1:5

Голы: Мальса, 21 — Постиго, 9 (автогол), Морено, 13, Чуквезе, 63, 75, Везу, 72 (автогол).

Леванте: Фернандес — Клерк, Постиго, Дуарте (Мелеро, 71), Коке (Везу, 71) — Рочина (Гомес Д., 71), Мальса (Дукуре, 79), Бардхи, Де Фрутос (Сон, 78) — Рохер, Моралес

Вильярреал: Асенхо — Педраса, Торрес, Фойт, Гаспар — Гомес, Парехо (Пенья, 81), Коклен (Капу, 73), Чуквезе (Пино, 81) — Морено (Тригерос, 73), Бакка (Алькасер, 46)

Предупреждения: Рохер, Клерк — Коклен