Турецкий защитник может все-таки перебраться в АПЛ.
Озан Кабак, getty images
22 июля 2021, 00:00
Кристал Пэлас рассматривает возможность подписания защитника Шальке Озана Кабака в текущее трансферное окно.
Как сообщает Guardian, английский клуб уже начал переговоры с немецким относительно перехода футболиста.
На счету Кабака в минувшем сезоне за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых он получил четыре желтые карточки.
Отметим, что ранее "орлы" подписали защитника Челси Марка Гуэхи и ищут ему партнера после ухода ряда опытных футболистов.
Напомним, ранее Ливерпуль не захотел покупать Кабака за 8,5 миллионов фунтов.