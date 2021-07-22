Англия

Турецкий защитник может все-таки перебраться в АПЛ.

Кристал Пэлас рассматривает возможность подписания защитника Шальке Озана Кабака в текущее трансферное окно.

Как сообщает Guardian, английский клуб уже начал переговоры с немецким относительно перехода футболиста.

На счету Кабака в минувшем сезоне за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых он получил четыре желтые карточки.

Отметим, что ранее "орлы" подписали защитника Челси Марка Гуэхи и ищут ему партнера после ухода ряда опытных футболистов.

Напомним, ранее Ливерпуль не захотел покупать Кабака за 8,5 миллионов фунтов.