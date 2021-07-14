Мерсисайдцам не понадобился турецкий защитник.
Озан Кабак, getty images
14 июля 2021, 22:41
Ливерпуль отказался покупать турецкого защитника Озана Кабака у Шальке в это трансферное окно.
Как сообщает издание Goal, мерсисайдцы не повелись на довольно скромную сумму за футболиста — 8,5 миллионов фунтов.
На счету Кабака в минувшем сезоне за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых он получил четыре желтые карточки.
Шальке очень хотел пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.
Напомним, что ранее Ливерпуль нашел три варианта замены для Вейналдума в Чемпионшипе.