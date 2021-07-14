Англия

Мерсисайдцам не понадобился турецкий защитник.

Ливерпуль отказался покупать турецкого защитника Озана Кабака у Шальке в это трансферное окно.

Как сообщает издание Goal, мерсисайдцы не повелись на довольно скромную сумму за футболиста — 8,5 миллионов фунтов.

На счету Кабака в минувшем сезоне за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых он получил четыре желтые карточки.

Шальке очень хотел пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.

Напомним, что ранее Ливерпуль нашел три варианта замены для Вейналдума в Чемпионшипе.