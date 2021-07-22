Футболист продолжит карьеру в новичке АПЛ.
Кристоффер Айер, Getty Images
22 июля 2021, 09:24
Английский Брентфорд, который вышел в АПЛ по итогам минувшего сезона, усилился защитником Кристоффером Айером из Селтика.
Контракт с молодым оборонцем подписан сроком на пять лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро.
Футболист входил в сферы интересов многих топ-клубов, среди которых Милан, Реал, Атлетико и другие.
В минувшем сезоне на счету Айера , в которых он сыграл 46 матчей, забил два гола и отметился 4 ассистами.
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