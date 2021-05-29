Англия

Наставник новичка АПЛ прокомментировал решающую победу над Суонси.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк поделился своими эмоциями после победы над Суонси в матче плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу (2:0).

"Прямо сейчас я совершенно опустошен. Не знаю, как описать вам то, что произошло. Это был очень долгий путь со взлетами и падениями. Эта команда невероятна и каждый сыграл в этом успехе большую роль.

Кто-то сказал мне, что нам нужны две руки и 10 пальцев, чтобы поднять трофей, и мы сделали это с нашей десятой попытки. Мы были спокойны, расслаблены и готовы к безжалостной борьбе. Мы не говорили о прошлом сезоне, когда проиграли Фулхэму. Мы сосредоточились на этом матче.

Прямо сейчас я хочу напиться, а уже завтра можно начинать думать о Премьер-лиге!", — приводит слова Франка Sky Sports.

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