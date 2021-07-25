Англия

Французский нападающий может перебраться в стан "шпор".

Тоттенхэм рассматривает возможность усиления атакующей линии в текущее трансферное окно.

Как сообщает The Daily Star, "шпоры" заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед Антони Мартиале.

Отметим, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с игроком. Источник утверждает, что "красных дьяволов" устроит сумма порядка 50 миллионов фунтов.

В 22 матчах за МЮ в прошлом сезоне Мартиаль сумел забить всего четыре гола. Также на его счету три голевые передачи.

Напомним, что французский форвард пропустил остаток прошлого сезона из-за повреждения колена.