Французский нападающий может перебраться в стан "шпор".
Антони Мартиаль, getty images
25 июля 2021, 18:28
Тоттенхэм рассматривает возможность усиления атакующей линии в текущее трансферное окно.
Как сообщает The Daily Star, "шпоры" заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед Антони Мартиале.
Отметим, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с игроком. Источник утверждает, что "красных дьяволов" устроит сумма порядка 50 миллионов фунтов.
В 22 матчах за МЮ в прошлом сезоне Мартиаль сумел забить всего четыре гола. Также на его счету три голевые передачи.
Напомним, что французский форвард пропустил остаток прошлого сезона из-за повреждения колена.