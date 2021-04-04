Англия

Футболист пока не может помочь команде.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Футболист получил серьезное повреждение колена в матче сборной Франции против Казахстана (2:0) в квалификации на чемпионат мира-2022.

"Сильно разочаровывает тот факт, что мы можем потерять Антони Мартиаля до конца текущего сезона.

Особенно это разочаровывает, если учесть, что сначала поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо", — сказал главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер в интервью клубному ТВ.

В 22 матчах за МЮ в текущем сезоне, Мартиаль сумел забить всего четыре гола. Также на его счету три голевые передачи.

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