Англия

Французский защитник может перебраться в стан лондонцев.

Челси рассматривает варианты усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" начали переговоры по защитнику Севильи Жюлю Кунде.

Источник утверждает, что сам французский футболист с радостью примет предложение лондонского клуба.

Для Челси Жюль Кунде остается приоритетным вариантом на позицию центрального защитника.

Напомним, что Севилья хочет заработать на продаже Кунде 70-75 миллионов евро.