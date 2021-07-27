Французский защитник может перебраться в стан лондонцев.
Жюль Кунде, getty images
27 июля 2021, 18:33
Челси рассматривает варианты усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" начали переговоры по защитнику Севильи Жюлю Кунде.
Источник утверждает, что сам французский футболист с радостью примет предложение лондонского клуба.
Для Челси Жюль Кунде остается приоритетным вариантом на позицию центрального защитника.
Напомним, что Севилья хочет заработать на продаже Кунде 70-75 миллионов евро.