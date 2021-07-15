Французский защитник переберется в стан "шпор".
Жюль Кунде, getty images
15 июля 2021, 01:59
Тоттенхэм ищет усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Жюля Кунде.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, "шпоры" договорились с Севильей о сделке по французу.
Тоттенхэм заплатит "нервионцам" 30 миллионов евро, а также в обмен отпустит Дэвинсона Санчеса, который пока что не дал согласие на переход.
Отметим, что в СМИ обсуждаются несколько вариантов перехода француза. Среди них есть Манчестер Юнайтед, Реал и ПСЖ.