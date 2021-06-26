Испания

Мадридцы хотят усилить защитную линию.

Реал пытается оформить трансфер защитника Севильи Жюля Кунде в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание ABC, "королевский клуб" готов предложить за французского футболиста порядка 50 миллионов евро.

Вряд ли данная сумма устроит Севилью, которая по предыдущей информации хотела бы выручить за Кунде 80 миллионов евро.

Напомним, что в подписании французского защитника лично заинтересован новый главный тренер Реала Карло Анчелотти.



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