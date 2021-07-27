Англия

Лондонцы хотят задействовать своего игрока.

Челси попытается задействовать Курта Зума в переговорном процессе по центральному защитнику Жюлю Кунде из Севильи.

Как сообщает Goal, футболист нервионцев готов присоединиться к "пенсионерам", но Севилья собирается выручить солидную сумму.

В прошлом сезоне Курт Зума отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.

Напомним, что Севилья уже провернула подобный трансфер, отпустив Брайана Хила в Тоттенхэм в обмен на Ламелу с доплатой.