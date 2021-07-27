Лондонцы хотят задействовать своего игрока.
Курт Зума, getty images
27 июля 2021, 22:50
Челси попытается задействовать Курта Зума в переговорном процессе по центральному защитнику Жюлю Кунде из Севильи.
Как сообщает Goal, футболист нервионцев готов присоединиться к "пенсионерам", но Севилья собирается выручить солидную сумму.
В прошлом сезоне Курт Зума отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.
Напомним, что Севилья уже провернула подобный трансфер, отпустив Брайана Хила в Тоттенхэм в обмен на Ламелу с доплатой.