Англия

Тренер Эвертона Рафаэль Бенитес не собирается мешать форварду реализовать его мечту.

Рафаэль Бенитес считает, что Эвертон только выиграет, если Ришарлисон выступит на Олимпийских играх.

"Я постоянно контактирую с Ришарлисоном и знаю, что он мечтает об Олимпиаде, – цитирует тренера официальный сайт Эвертона. – Поэтому мы постарались решить этот вопрос к обоюдному согласию".

"Он счастлив, что его мечта реализуется, он знает, что клуб пошел ему навстречу, поэтому постарается отблагодарить Эвертон своей игрой. Да, он пропустит предсезонную подготовку, но он настоящий профессионал и сможет наверстать упущенное. Тем более, что он сейчас в прекрасной форме".

Мужской футбольный олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 7 августа. Эвертон проведет первый матч в АПЛ 14 августа против Саутгемптона.