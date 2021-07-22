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Заключительный матч первого игрового дня принес зрителям шесть забитых мячей.

В заключительном матче игрового дня Олимпийских игр в Токио сборная Бразилии одержала результативную победу над Германией со счетом 4:2.

Уже к тридцатой минуте встречи бразильская команда вела в счете с преимуществом в три мяча, а авторами забитых мячей был нападающий Эвертона Ришарлисон, оформивший хет-трик. В концовке первого тайма бразильцы могли забить еще один мяч, но Матеус Кунья не реализовал пенальти.

В середине второго тайма хавбек Байера Надим Амири сократил отставание в счете, но спустя шесть минут Максимилиан Арнольд получил вторую желтую карточку и оставил немцев в меньшинстве. Тем не менее, на 84-й минуте Рагнар Ахе сократил отставание в счете до минимального. И все же окончательное слово было за бразильцами — на 94-й минуте результативным ударом отметился Паулиньо.

Бразилия – Германия 4:2

Голы: Ришарлисон, 7, 22, 30, Паулиньо, 90+4 — Амири, 57, Ахе, 84.

Бразилия: Сантос, Диего Карлос, Арана, Нино, Дани Алвес, Дуглас Луис, Бруно Гимараэс, Антони (Паулиньо, 74), Матеус Кунья, Ришарлисон (Рейньер, 74), Клаудиньо (Малком, 65).

Германия: Мюллер, Хенрихс, Удуохай, Раум, Пипер (Торунарига, 46), Штах (Шлоттербек, 81), Арнольд, Амири (Тойхерт, 74), Майер, Рихтер (Левен, 68), Крузе (Ахе, 68).

Предупреждения: Дуглас Луис — Пипер, Арнольд, Штах, Хенрихс, Торунарига.

Удаление: Арнольд, 63 (вторая желтая карточка).