Англия

Датский защитник продолжит карьеру в стане "орлов".

Кристал Пэлас подписал соглашение с защитником Лиона Иоахимом Андерсеном, сообщает официальный сайт "орлов".

Контракт с футболистом сборной Дании рассчитан на ближайшие пять лет. Сумма сделки не сообщается.

В прошлом сезоне Иоахим Андерсен выступал на правах аренды за Фулхэм, за который он провел в АПЛ 31 поединок, забил гол и отдал результативную передачу.

Напомним, что ранее Кристал Пэлас подписал центрального защитника Челси.