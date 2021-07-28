Датский защитник продолжит карьеру в стане "орлов".
Иоахим Андерсен, фото Кристал Пэлас
28 июля 2021, 22:27
Кристал Пэлас подписал соглашение с защитником Лиона Иоахимом Андерсеном, сообщает официальный сайт "орлов".
Контракт с футболистом сборной Дании рассчитан на ближайшие пять лет. Сумма сделки не сообщается.
В прошлом сезоне Иоахим Андерсен выступал на правах аренды за Фулхэм, за который он провел в АПЛ 31 поединок, забил гол и отдал результативную передачу.
Напомним, что ранее Кристал Пэлас подписал центрального защитника Челси.