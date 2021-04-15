Англия

Датчанин может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Защитник Лиона Йоахим Андерсен, выступающий на правах аренды за Фулхэм, привлёк внимание ряда клубов английской Премьер-лиги.

По информации источника, в услугах датчанина заинтересованы Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Лестер и Кристал Пэлас.

Ожидается, что за 24-летнего футболиста развернётся борьба в летнее трансферное окно, когда истечёт срок его аренды.

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