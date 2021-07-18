Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Челси Марка Гуэхи, который последние полтора сезона провел в Чемпионшипе на правах аренды в Суонси.

21-летний ивуариец подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие пять лет.

Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Марк Гуэхи провел за Суонси 45 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 8 предупреждений.