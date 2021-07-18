Англия

Марк Гуэхи продолжит карьеру в другом лондонском клубе.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Челси Марка Гуэхи, который последние полтора сезона провел в Чемпионшипе на правах аренды в Суонси.

21-летний ивуариец подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие пять лет.

Финансовые детали сделки не уточняются.

𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗚𝘂𝗲́𝗵𝗶'𝘀 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 🎥



Hear from our new man in defence.



📺 Watch the full exclusive on Palace TV 👇#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 18, 2021

В прошлом сезоне Марк Гуэхи провел за Суонси 45 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 8 предупреждений.