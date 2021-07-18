Марк Гуэхи продолжит карьеру в другом лондонском клубе.
Марк Гуэхи, Кристал Пэлас
18 июля 2021, 21:54
Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Челси Марка Гуэхи, который последние полтора сезона провел в Чемпионшипе на правах аренды в Суонси.
21-летний ивуариец подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие пять лет.
Финансовые детали сделки не уточняются.
В прошлом сезоне Марк Гуэхи провел за Суонси 45 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 8 предупреждений.