Англия

"Красные дьяволы" отправились на самоизоляцию.

В Манчестер Юнайтед выявили случаи заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Из-за этого товарищеский поединок против Престона был отменен. Матч должен был пройти в эту субботу.

"Ковид-безопасность – приоритет для Манчестер Юнайтед. После планового тестирования основной команды в четверг выявили предполагаемые положительные случаи", — гласит заявление манкунианцев.

Напомним, что ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с вакцинацией.