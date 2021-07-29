Англия

"Красные дьяволы" не смогли добиться победы.

Манчестер Юнайтед в рамках товарищеского поединка играл против новичка элитного дивизиона Англии — Брентфорда.

Команды не смогли выявить победителя, забив по два гола. На взятие ворот от Эланги гости ответили точным ударом Баптиста.

Уже во второй половине игры вновь вперед "красных дьяволов" вывел Перейра, но Мбеумо под занавес встречи восстановил паритет.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:2

Голы: Эланга, 12, Перейра, 50 — Баптисте, 20, Мбеумо, 78